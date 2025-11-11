В РФ впервые за операцию устранили рак легкого и сделали шунтирование на сердце

Комбинированная операция длилась 285 минут

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Хирурги Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) впервые в России за одно вмешательство из единственного хирургического минидоступа пациенту удалили опухоль легкого и выполнили коронарное шунтирование на работающем сердце. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

По данным пресс-службы, 73-летний пациент из Новосибирской области более 15 лет страдал ишемической болезнью сердца. В 2024 году жалобы на сердце возобновились - участились приступы стенокардии, одышка и жгучие боли за грудиной даже при небольшой нагрузке, возрастал риск инфаркта, а в ходе обследования у него выявили еще и рак левого легкого.

"Не менее 5% пациентов, нуждающихся в удалении опухоли легкого, имеют одновременно показания и к операции коронарного шунтирования. Традиционно они проводятся поэтапно, но есть и сценарий комбинированной операции, при которой организм только один раз подвергается воздействию наркоза и только один раз справляется с последствиями хирургической травмы. По данным литературы, годичная выживаемость при этом сценарии лучше. Однако он требует значительно большего мастерства хирургов и анестезиологов, может быть реализован далеко не у всех пациентов и только в крупном многопрофильном центре", - приводит пресс-служба слова сердечно-сосудистого хирурга Дмитрия Хвана.

Из-за близкого расположения очага опухоли и пораженной коронарной артерии медики выбрали провести операцию через единый передне-боковой минидоступ и обойтись без рассечения грудины. Более того, с учетом возраста мужчины решено было отказаться и от искусственного кровообращения при операции на сердце.

Первым этапом онкологи под руководством Алексея Петрова выполнили эндоскопическую расширенную резекцию опухоли - с помощью видеоторокоскопической установки безопасно и с минимальной травмой удалили нижнюю часть легкого и прилегающие лимфоузлы. Затем через этот же доступ в межреберье длиной всего 6 см сердечно-сосудистые хирурги выполнили миниинвазивное маммаро-коронарное шунтирование на работающем сердце. "Комбинированная операция длилась 285 минут и прошла без осложнений. Она стала первой подобной операцией в российской клинической практике", - подчеркнули в центре.

На второй день пациент поднялся на ноги, а на 12-е сутки после операции был выписан в удовлетворительном состоянии. В пресс-службе отметили, что устранение двух патологий через один минидоступ позволило ему не только быстрее восстановиться и избежать многих инфекционных осложнений, но и создать предпосылки для благоприятного онкологического исхода.