В поселке Приморья построили площадь с лыжероллерной трассой

На благоустройство потратили 150 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Лыжероллерную трассу и полосу препятствий для игры "Зарница" построили в рамках проекта за 150 млн рублей по благоустройству площади в Лучегорске в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Площадь стала победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, выиграв грант в 150 млн рублей из федерального бюджета. Территория благоустройства превысила 1,7 гектара. Она включает в себя многофункциональный общественный центр, событийную площадь для проведения различных мероприятий, детскую площадку, полосу препятствий для игры в "Зарницу". Особый интерес для любителей активного досуга вызывает лыжероллерная трасса, действующая круглый год", - говорится в сообщении.

Для тихого отдыха здесь проложены дорожки и променад. Также были построены беседки на берегу пруда и пирсы. В рамках конкурса в этому году в Приморье также был благоустроен парк в селе Камень-Рыболов Ханкайского округа. В течение месяца будут завершены работы в сквере "Юбилейный" и улицы Ленинская с карманными скверами в Новошахтинске, сквер "Панорамный" в Находке, парк "Андреевский" в Большом камне, а также в парке "Ружино" в Лесозаводске.

"Эти объекты очень важны и нужны, проекты воплощались на основе пожеланий жителей. Проделана большая комплексная работа муниципалитетами и минЖКХ. Данные территории максимально комфортны круглый год для людей всех возрастов. Они включают в себя помещения для кафе, прокат спортивного инвентаря, туалеты, имеют системы видеонаблюдения", - приводятся в сообщении слова губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Особое внимание глава региона уделил озеленению новых общественных пространств. По его мнению, необходимо создавать такие концепции, которые хорошо выглядят и зимой, и летом. Для этого планируется высаживать как можно больше хвойных деревьев.