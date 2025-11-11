В Австралии почти год не могут найти выигравшего $3,1 млн победителя лотереи

СИДНЕЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Организаторы лотереи в Австралии до сих пор не могут найти победителя, который выиграл 4,8 млн австралийских долларов (около $3,1 млн) в ноябре 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба организатора лотереи The Lott.

"Таинственный обладатель билета стал единственным победителем первого дивизиона в розыгрыше Set for Life 3404, который состоялся в субботу, 30 ноября 2024 года. Он выиграл общий приз первого дивизиона в размере 4,8 млн [австралийских] долларов", - говорится в заявлении.

Организаторы до сих пор ожидают, что победитель зарегистрирует билет, купленный в одном из магазинов на западе Австралии. В компании отметили, что сумму планируют выплачивать в течение 20 лет, по 20 тыс. австралийских долларов (около $13 тыс.) в месяц. Если бы победитель нашелся, он уже мог бы получить 240 тыс. австралийских долларов (около $156,5 тыс.) с момента выигрыша.

В The Lott назвали ситуацию "самой интригующей загадкой" 2024 года и призвали всех, кто купил билеты в ноябре 2024 года, проверить их на предмет выигрыша и немедленно связаться с компанией в случае обнаружения выигрышной комбинации чисел.