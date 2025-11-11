Грузия депортировала 31 иностранца, в том числе россиян

ТБИЛИСИ, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники департамента миграции МВД Грузии с начала ноября депортировали 31 иностранца, среди которых есть граждане России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МВД, в результате проведенных за последние дни мероприятий из Грузии были высланы граждане Азербайджана, Ганы, Египта, Израиля, Индии, Китая, Конго, Кубы, Кувейта, Нигерии, Пакистана, России, Таиланда, Туркмении и Турции. Депортированным лицам въезд в республику запрещен.

Всего, по данным МВД, в текущем году из Грузии выдворили более 1 тыс. незаконных мигрантов.

3 ноября МВД сообщило о депортации 121 иностранца в октябре. Среди них также были российские граждане.

В Грузии в последнее время ведется активная борьба с нелегальными мигрантами. Парламент страны ужесточил миграционное законодательство, упростив процедуры депортации, а также обыска мигрантов. Ежемесячно МВД Грузии сообщает о выдворении десятков иностранных граждан.