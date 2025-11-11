Самую раннюю версию схемы лондонского метро выставили на торги за $131 тыс.

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Самая ранняя версия схемы лондонского метро, созданная в начале 1930-х годов электромонтером Гарри Беком и напоминающая электросхему, выставлена на аукцион Christie’s в Лондоне с предварительной оценкой £100 тыс. ($131 тыс.). Об этом сообщила газета The Times.

Согласно заявлению аукционистов, современная карта лондонского метро также основана на проекте Бека - "одном из самых знаковых в XX веке". Создатель дизайна, получивший за свою работу всего £5, предпочел "географической точности ясность и доступность". Его схема подземки стала "такой же культовой, как и сама сеть метро" и была скопирована практически во всех крупных городах мира.

До "редизайна" Бека станции метро в основном отображались в их географическом расположении, что затрудняло чтение карты даже в центре Лондона, не говоря уже об отдаленных остановках, которые еле умещались на очень крупных схемах.

Творение дизайнера вместе с другими "предметами, связанными с важнейшими творческими инновациями прошлого века", будет представлено на торгах Christie’s "Первопроходцы: иконы нашего времени" 11 декабря.