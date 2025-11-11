В Приморье свыше 15 команд подали заявки на участие в первой медиашколе

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Образовательную медиашколу "Медиаклик" для педагогов и школьников впервые запустили в Приморском крае, более 15 команд уже подали заявки на участие в проекте. Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной старту 14 ноября медиашколы, рассказали участники.

"Сегодня мы уже получили более 15 заявок от команд из различных муниципалитетов, в том числе из Владивостока, Черниговки, Дальнереченска и Уссурийска. Обучение происходит командой. Отбор очень простой. Первое, самое главное, это гореть желанием развиваться в медианаправлении, любить это дело и хотеть учиться чему-то новому. И второе - это вовремя заполнить заявку.", - сказала муниципальный координатор советников Владивостокского городского округа Наталья Белая.

По словам специалиста по медиасопровождению проекта "Навигаторы детства" в Приморском крае Полины Сивак, одна из основных целей проекта - создать интересные медиапродукты для школ Приморья и наладить живое общение между педагогами и школьниками, "чтобы они научились работать в команде и дальше продолжали работу уже в своих школах".

"Медиаклик" - это в первую очередь интенсив, направленный на объединение школьников и педагогов с помощью совместной деятельности. Мы не хотим просто рассказывать о том, что такое медиа. Мы хотим, чтобы они попробовали, и каждая команда будет своей такой маленькой мини-редакцией, где все попробуют создать за две недели свой медиапродукт. Они сами выбирают формат: это может быть подкаст, школьная газета или серия вертикальных видеороликов. Эту школу планируется сделать ежегодной или, возможно, даже чаще. Мы думаем над тем, чтобы проводить ее не только во Владивостоке, но и в других городах, и не только городах Приморского края", - рассказала она.

По словам Сивак, ключевой принцип медиашколы - обучение через практику. "Мы выстроили наш цикл обучения так, чтобы они прошли полную подготовку продукта от идеи к презентации. <…> Мы даем кейсы, направленные на получение медиапродуктов в их школе. Например "как привлечь больше школьников к волонтерской деятельности?" И они должны придумать, как с помощью медиа решить такую проблему", - рассказала она.