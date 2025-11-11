На Украине мобилизовали сотрудника службы ЧС из-за ошибки в приложении

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) города Днепропетровска на юго-востоке Украины мобилизовали и отправили в воинскую часть действующего спасателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) из-за того, что у него в приложении для военнообязанных не отобразились сведения о брони. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"В Днепре (украинское название Днепропетровска - прим. ТАСС) бусифицировали (мобилизовали - прим. ТАСС) сотрудника ГСЧС! У которого была бронь. <...> Парня бусифицировали, потому что не подтянулась в "Резерве" отсрочка", - написал он в Telegram-канале.

По информации депутата, коллеги из Госслужбы по ЧС привезли в военкомат все необходимые документы, подтверждающие право спасателя на бронь, однако их не приняли, а его самого уже отправили в воинскую часть. "Давайте еще бусифицируем всех ГСЧСников, и что дальше? ТЦК поедет пожары тушить?" - написал Гончаренко.

На Украине сотрудники критически важных предприятий и служб имеют право по определенной квоте оформить бронь от мобилизации. Власти утверждают, что все необходимые данные должны содержаться в специальном приложении для военнообязанных, которое заменяет военный билет. Однако нередко в местных соцсетях сообщают о сбоях в этом приложении или о невозможности внести туда нужную информацию. Также нередко сотрудники военкоматов задерживают мужчин из-за ошибок в документах.

Из-за маленьких квот на бронирование сотрудников многие промышленные предприятия жалуются на дефицит кадров, от местных властей поступает информация о нехватке водителей общественного транспорта и сотрудников ЖКХ. Ранее депутат Рады Александр Федиенко сообщал о случаях принудительной мобилизации техников, выполнявших работы по налаживанию мобильной связи после аварий.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. На фоне проблем с комплектованием армии 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон об ужесточении ее правил, в результате чего многие категории военнообязанных лишились права на бронь или отсрочку. Сотрудники военкоматов для выполнения плана вынуждены буквально устраивать охоту на мужчин на улицах. Однако командиры боевых подразделений отмечают, что "мобилизованные" таким образом часто непригодны к несению службы и слабо мотивированы. В местных соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах Украины.