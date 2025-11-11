ВЦИОМ: Москва закрепилась в восприятии как одно из главных мест зимнего отдыха

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Желание порядка 75% россиян вновь посетить Москву в новогодние праздники в ближайшие два-три года свидетельствует о прочном восприятии столицы как одного из главных направлений зимнего отдыха в России. Об этом свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно опросу, 96% туристов отметили, что новогоднее оформление города создает праздничное настроение, а 92% посещали украшенные к праздникам локации. Также почти половина участников исследования (49%) назвали оформление улиц главным позитивным впечатлением от поездки в столицу.

Главные туристические маршруты, которые чаще всего посещали респонденты, сосредоточены в историческом центре - на Красной и Манежной площадях (65%), улицах Арбат и Никольской (58%), а также на ВДНХ (51%) и в парках рядом с местом проживания (44%). Туристы чаще всего упоминают яркие гирлянды (49%), световые конструкции (36%) и архитектурную подсветку (32%) как символы новогодней столицы.

Большинство опрошенных (88%) считают, что праздничное убранство повышает привлекательность Москвы для туристов. Концепция оформления оценивается гостями как разнообразная (88%), вдохновляющая (88%), современная (85%) и отражающая дух столицы (75%). Помимо этого, семь из десяти гостей города фотографировались на фоне элементов праздничного декора.

Об опросе

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проводили с 10 по 11 марта 2025 года. В нем приняли участие 1 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, которые посещали Москву в зимний сезон 2024-2025 гг.