Более 5 млн россиян ежегодно получают или меняют загранпаспорта

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Свыше 5 млн россиян каждый год получат или меняют загранпаспорта, во избежание очередей лучше это делать осенью и зимой. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.

"В среднем более 5 млн граждан РФ ежегодно получают или меняют заграничные паспорта. Основной массив обращений россиян приходится на весну и лето (с марта по июнь). Во избежание очередей этот момент важно учитывать при подаче заявления о выдаче заграничного паспорта", - сказали в службе.

В МВД отметили, что подать заявление о выдаче загранпаспорта можно в любом территориальном органе МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также через "Госуслуги". Срок оформления документа может составлять 1 месяц, если регионы оформления и постоянной регистрации совпадают. До трех месяцев может понадобиться, если регионы оформления и постоянной регистрации не совпадают, у гражданина нет постоянной регистрации или заявитель имеет допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.