Птицефабрика Тюменской области прекратила отгрузку яйца из-за вспышки инфекции

ТЮМЕНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Птицефабрика "Пышминская" в Тюменской области полностью приостановила отгрузку яйца до получения официального заключения о безопасности продукции, идет изъятие продукции из магазинов. На предприятии введен карантин, сообщается в информационном центре правительства Тюменской области со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ранее в социальных сетях и ряде СМИ появились публикации о вспышке инфекции, произошедшей на птицефабрике "Пышминская".

"Отгрузка куриного яйца полностью приостановлена до получения официального заключения о безопасности продукции. Представители федеральных и региональных розничных сетей, дистрибьюторы, оптовые и розничные торговые партнеры своевременно оповещены о необходимости временного снятия продукции с реализации, инициирован процесс ее изъятия с торговых полок магазинов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что предприятие оперативно приступило к реализации комплекса мер по локализации распространения инфекции, согласно протоколам. "На птицефабрике введен карантинный (особый) режим, усилены санитарно-противоэпидемические мероприятия. Совместно с федеральными и региональными органами и службами проводится расширенный лабораторный мониторинг", - поясняется в сообщении.

Рынок Тюменской области является основным для птицефабрики "Пышминская". Она поставляет населению более 90% произведенных яиц.