Минздрав прорабатывает предоставление в организации медсправок на "Госуслугах"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России обеспечило передачу медицинскими организациями для граждан 32 видов электронных документов через портал госуслуг. Также прорабатывается вопрос предоставления медицинских документов, полученных на "Госуслугах", в различные организации, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

"Минздрав России обеспечил передачу медицинскими организациями на портале госуслуг для граждан 32 видов электронных медицинских документов. Прорабатывается использование электронных медицинских документов в различных жизненных ситуациях, в том числе и предоставление гражданами цифровых справок, полученных на ЕПГУ, в различные организации, в том числе спортивные секции, детские организации труда и отдыха, органы опеки", - говорится в сообщении.

В настоящее время на портале гражданам доступны для скачивания справки и медицинские заключения, протоколы консультаций и исследований, рецепты, направления, выписки из стационаров, сведения о вызовах скорой, результаты профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

В пресс-службе уточнили, что за девять месяцев 2025 года 70 млн уникальных пользователей портала скачали более 1,5 млрд электронных медицинских документов с помощью сервиса "Медицинские документы". Для получения документа нужно дать согласие на обработку персональных данных и иметь подтвержденную учетную запись ЕПГУ.

