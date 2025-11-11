В Москве впервые пройдет Международная неделя видеоигр

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первая Московская международная неделя видеоигр, которая объединит более 330 площадок по всему городу, пройдет в столице с 27 по 30 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Москва впервые проведет такое крупное для индустрии видеоигр событие. Участие в нем уже подтвердили представители российского рынка и еще 20 стран, включая Китай, Индию, Вьетнам и Казахстан. Они обсудят перспективы отрасли, инструменты продвижения, меры поддержки и возможности создания виртуальных миров, основанных на национальном колорите и историческом достоянии государств", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Она отметила, что площадками мероприятия станут компьютерные клубы, магазины электроники, профильные учебные заведения. А в рамках деловой программы в инновационном центре "Сколково" выступят порядка 200 российских и зарубежных экспертов. Деловые мероприятия объединят в четыре тематических блока, так, блок "Технологии индустрии" посвятят основным этапам создания успешной игры - от идеи до готового продукта, а также маркетинговым стратегиям. А в ходе трека "Игрок решает все" участники поговорят о том, как заинтересовать пользователей в долгосрочной перспективе и какие специалисты нужны индустрии.

В блоке "Игровая экосистема" внимание уделят государственной поддержке и стратегическому партнерству, рассмотрят правовые аспекты видеоигрового бизнеса и успешные истории небольших команд. Четвертый модуль, "Тренды индустрии", затронет вопросы, связанные с будущим отрасли. В рамках недели пройдет выставка столичных компаний, где представят новые проекты и состоятся открытые тестирования игр.

Кроме того, на сотнях столичных площадок посетителей будут ждать мастер-классы по созданию игр, показы тематических фильмов, лекции и кибертурниры. К последним присоединятся компьютерные клубы в 83 регионах России. Одним из ключевых событий станет "Ночь видеоигр", на которой для гостей обустроят зону ретроигр со старыми приставками, проведут состязания по современным видео- и настольным играм и многое другое.