В Подмосковье около 30 млрд рублей направят на поддержку бойцов СВО и их семей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Порядка 30 млрд рублей планируют предусмотреть в бюджете Московской области в 2026 году на предоставление мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Одним из важнейших направлений расходов в проекте бюджета региона остается предоставление мер социальной поддержки нашим бойцам и их семьям. На выплаты предусмотрено порядка 30 млрд рублей", - привели в тексте слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он подчеркнул, что региональный парламент постоянно работает над расширением действующих мер поддержки. Для этого, в частности, депутатами областного отделения партии "Единая Россия" проводятся встречи с защитниками и членами их семей. "Как пример - мы приняли закон, в соответствии с которым с начала 2025 года участники СВО, удостоенные звания Героя РФ или награжденные государственными орденами за участие в СВО и имеющие статус ветерана боевых действий, могут получить выплату 500 тыс. рублей взамен земельного участка. На эти цели мы предусмотрели в проекте бюджета на 2026 год порядка 750 млн рублей", - добавил Брынцалов.

По его словам, всего в Подмосковье действует более 30 региональных мер поддержки участников СВО. Среди них различные выплаты, помощь в переобучении и трудоустройстве, реабилитация и другие. "Депутаты продолжат работу по данному направлению, будут встречаться с участниками СВО, и, при необходимости, будем вводить и дополнительные меры", - заключил Брынцалов.