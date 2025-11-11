Тимур Иванов попросил суд перейти к реализации имущества по процедуре банкротства

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов признал долг в рамках рассмотрения банкротства по иску ПСБ и попросил Арбитражный суд Москвы открыть процедуру реализации имущества. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-замминистра Денис Балуев.

"Долг моего доверителя по кредиту бесспорен, потому что на эти кредитные средства был приобретен дом в Раздорах, который, в свою очередь, как будто не замечая кредита в банке ПСБ как источника для покупки дома, просит обратить в государственную собственность Генеральная прокуратура. Тимур Иванов направил в суд из СИЗО ходатайство о переходе сразу к процедуре реализации имущества, потому что восстановление его платежеспособности видится невозможным", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, ходатайство Иванова вместе с тем в инстанцию пока не поступило, поэтому Арбитражный суд перенес следующее заседание на 25 ноября.

Ранее ПСБ подал иск в Арбитражный суд Москвы о начале процедуры банкротства Тимура Иванова. По словам адвоката Балуева, планы банка начать процедуру банкротства его подзащитного связаны с обеспечительными мерами, которые были наложены, в частности, на арестованные в рамках уголовных дел активы и недвижимость Иванова и членов его семьи.

Из-за ареста всего имущества и счетов кредит перестал обслуживаться. Как следует из имеющихся в распоряжении ТАСС документов, после расторжения брака и раздела имущества у Иванова осталась квартира на Поварской улице площадью 300 кв. м. Эту квартиру оценил ПСБ и под ее залог выдал кредит в размере 175 млн рублей, за счет которых был куплен дом в подмосковной деревне Раздоры с участком.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня 2024 года стало известно о его увольнении. 1 июля 2025 года Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу 100 млн рублей.