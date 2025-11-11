Пожарные из Москвы стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту

Вадим Шевчук победил на полосе препятствий и в двоеборье, Алексей Родин завоевал золото в командных состязаниях по боевому развертыванию и в пожарной эстафете

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Двое пожарных из Москвы стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту в составе сборной России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Московские пожарные Вадим Шевчук и Алексей Родин стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту в составе сборной России", - отмечается в публикации.

Вадим Шевчук победил на полосе препятствий и в двоеборье, Алексей Родин завоевал золото в командных состязаниях по боевому развертыванию и в пожарной эстафете. Второй пожарный ранее уже становился призером международных соревнований по пожарно-спасательному спорту: в 2014 году Родин установил рекорд России в спортивной дисциплине "полоса препятствий", а в 2016-м - мировой.

"Поздравляю наших ребят и всю сборную России с блестящей победой!" - добавил мэр Москвы.

С 26 октября по 1 ноября в Саудовской Аравии прошел XX чемпионат мира среди мужчин и XI чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. В нем приняли участие сборные команды из 22 стран мира, в том числе из Австралии, Азербайджана, Бахрейна, Белоруссии, Болгарии, Ирана, Китая, ОАЭ и ряда других. Сборную России представляют мужская и женская спортивные сборные команды МЧС РФ, в состав которых вошли сотрудники министерства: заслуженные мастера спорта России, мастера спорта международного класса и мастера спорта России.

Мужская спортивная сборная команда МЧС России дебютировала на чемпионатах мира по пожарно-спасательному спорту в 2002 году в Москве. С 2002 по 2024 год команда семь раз становилась чемпионом мира. Что касается женской сборной, то она дебютировала на соревнованиях в 2014 году в Казахстане, с 2014 по 2024 год команда восемь раз становилась чемпионом мира.