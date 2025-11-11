В Берлине возложили цветы к мемориалу памяти советских воинов в Тиргартене

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к Мемориалу павшим советским воинам в парке Тиргартен прошла в Берлине по случаю 80-й годовщины со дня открытия памятника.

В мероприятии приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, дипломаты ряда посольств стран СНГ, сотрудники российской дипмиссии, учащиеся общеобразовательной школы при посольстве РФ в ФРГ, многочисленные соотечественники, германские активисты и неравнодушные граждане ФРГ, передает корреспондент ТАСС. Они возложили венки и цветы к Мемориалу павшим советским воинам.

"Сегодня исполняется 80 лет этому величественному монументу. Это первый памятник советскому солдату-освободителю в Берлине после победы над нацизмом", - сказал посол РФ российским журналистам. При этом дипломат отметил, что памятник был установлен 11 ноября 1945 года, на открытии присутствовал маршал Г.К. Жуков. Памятник, по словам посла РФ, находится в целом в хорошем состоянии, за что он выразил благодарность соответствующим службам Берлина.

"Это не только памятник нашей Победы, это еще память погибших советских солдат, потому что здесь же расположено захоронение, где покоятся 2,5 тыс. наших воинов", - подчеркнул Нечаев, добавив, что многие имена неизвестны, однако работа над их установлением ведется.

"Мы продолжаем цикл мероприятий, связанных с 80-летием Победы. Это наш год Победы. Еще многое предстоит", - заключил дипломат.

По завершении церемонии в посольстве РФ состоится торжественное награждение германских активистов за их деятельность на мемориальном направлении. Речь идет о группе военных из ГДР, которые инициировали акцию "80 советских мемориалов к 80-летию Победы".

О памятнике в Тиргартене

Памятник в Тиргартене - один из первых на немецкой земле, воздвигнутых в честь советских солдат. Скульптурная композиция была открыта в ноябре 1945 года на месте братской могилы, где покоится прах воинов, павших при штурме Берлина. Она была воздвигнута по проекту Льва Кербеля, разработанному совместно со скульптором Владимиром Цигалем и архитектором Николаем Сергиевским. Комплекс представляет собой ряд колонн, на центральной из которых стоит бронзовая 8-метровая статуя советского воина. По обе стороны расположены два танка Т-34 и два артиллерийских орудия. По разным данным, в братской могиле захоронены останки от 2 тыс. до 2,5 тыс. воинов.