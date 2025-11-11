Запорожцев предупредили о звуках выстрелов из-за мероприятий по контролю животных

Эти действия направлены на обеспечение безопасности и регулирование баланса экосистемы

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Минприроды Запорожской области предупредило жителей нескольких населенных пунктов региона о возможных звуках выстрелов из-за мероприятий по контролю численности волков, лис и шакалов.

"С 10 ноября по 9 декабря на территории Акимовского муниципального округа будут проводиться мероприятия по контролю численности волков, лисиц и шакалов. В указанный период могут быть слышны звуки выстрелов. Просим сохранять спокойствие и не паниковать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти действия направлены "на обеспечение безопасности и регулирование баланса экосистемы".