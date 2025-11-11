В Петербурге ожидают усиление ветра и подъем уровня воды в Неве 13 и 14 ноября

В городе начнется значительное похолодание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Усиление ветра до 10-15 м/с и подъем уровня воды в Неве ожидаются в Санкт-Петербурге 13 ноября и в ночь на 14 ноября. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

По прогнозу днем 13 ноября температура воздуха повысится до плюс 4 - плюс 9 градусов. "Ожидается усиление южного, юго-западного ветра в среду до 7-12 м/с, в четверг, 13 ноября, до 10-15 м/с. На акватории Финского залива в прибрежных районах залива ветер будет еще сильнее, в порывах до 15-18 м/с", - написал Колесов в своем Telegram-канале.

В связи с этим ожидается подъем уровня воды в Неве во второй половине дня 13 ноября и ночью 14 ноября до отметки 1 м или чуть выше, отметил синоптик.

В пятницу, 14 ноября, начнется значительное похолодание, и осадки уже будут в виде дождя и мокрого снега, а с субботы, 15 ноября, - в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха будет понижаться плавно, при этом ночь снова будет теплее дня, указал Колесов. "Рассчитываем на плюс 2 - плюс 4 градуса в течение суток, а вот на Карельском перешейке уже под утро температура может понизиться до минус 1 - минус 3 градусов", - добавил он.