В Подмосковье с начала года санавиация совершила почти 860 вылетов

Санитарная авиация применяется для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Санитарная авиация Московской области оказывает помощь пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных ситуациях. С начала года вертолетами совершено около 860 вылетов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Санавиация позволяет оперативно доставить в стационар пациента, который нуждается в срочном лечении, несмотря на пробки и удаленность медучреждения. В Подмосковье задействовано три вертолета, один из которых применяется для транспортировки детей в Центр Рошаля. Всего с начала года санавиация выполнила 857 вылетов, что на 113 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вертолеты доставили в медучреждения 834 пациента", - привели в тексте слова зампреда правительства, министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что санитарная авиация применяется для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов.

Подчеркивается, что в составе авиамедицинских бригад работают опытные анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф. Благодаря системе "Ночной старт" вертолеты могут вылетать и в темное время суток.