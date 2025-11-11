В ГД допустили возможность признания Bellingcat террористической организацией

Такое решение должно быть взвешенным, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин

Редакция сайта ТАСС

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Признание нежелательной в РФ организации Bellingcat (признана в РФ иноагентом) террористической возможно, если российскими спецслужбами будет выявлено ее системное использование против безопасности России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин (КПРФ).

"Я вообще сторонник запретов и признаний в самых исключительных случаях. Но если наши спецслужбы увидят системную работу, связанную с использованием этой организации и ее инфраструктуры для нанесения ущерба безопасности нашей страны, то такое решение под собой имеет почву", - сказал Афонин в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Он отметил, что такое решение должно быть взвешенным. "Я уверен, что наши правоохранительные органы, судебная система примут взвешенное решение", - подчеркнул депутат.

Как сообщала ФСБ России, украинская и британская разведки планировали осенью 2024 года угнать российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Они попытались завербовать летчика-штурмана, но тот сообщил своему руководству и под контролем контрразведки вступил с противником в оперативную игру. Параллельно с вербовкой российскому летчику названивали представители проекта Bellingcat. Один из них, якобы журналист Сергей Луговский, пытался узнать о системе подготовки военных летчиков в РФ.