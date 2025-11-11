Форум гостеприимства в Новосибирске соберет представителей 27 регионов РФ

Мероприятие проводится для владельцев ресторанов и отелей, туроператоров и производителей локальных товаров

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Участники и гости из 27 регионов России приедут на форум сибирского туризма и гостеприимства "Дикоросы", который пройдет в Новосибирске 19-21 ноября. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

Форум "Дикоросы" в Новосибирске проводится для владельцев ресторанов и отелей, туроператоров и производителей локальных товаров, поставщиков сопутствующих продуктов и решений для отрасли, шеф-поваров, туристических гидов и других специалистов. В прошлом году он проходил с 3 по 5 апреля, в 2025 году был перенесен на осень в связи с изменением приоритетов властей региона.

"27 регионов примут участие, и, что важно, в этом году семь регионов выставляют свои стенды для показа своего потенциала, и это не только регионы Сибири", - сказала замминистра. Она уточнила, что показать свои стенды планируют представители Республики Крым, Амурской и Сахалинской областей.

По словам Винниковой, в 2025 году главной темой форума станет "Сибирь как магнит внутреннего туризма". Участники поговорят о духовно-нравственных ценностях, национальных традициях и законодательных новеллах в сфере туризма. Темами обсуждения также станут продвижение региональных продуктов и популяризация внутреннего туризма. В 2025 году форум приобрел масштабы международного - в нем примут участие представители Мьянмы и Китая. Всего зарегистрировано более 100 компаний. По прогнозам организаторов, ожидается более 5 тыс. посетителей, в том числе представители гостиничного бизнеса, туроператоров, турагентств, органов власти и других сфер.

В эти же дни на площадке "Экспоцентр Новосибирск" пройдет форум "Дни ретейла в Сибири" в рамках международного форума "Неделя российского ретейла". У форумов будет общее пленарное заседание, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Дмитрий Гришунин. В ходе заседания эксперты и представители власти оценят регулирование в сфере готовой еды, развитие русской кухни, потенциал рынка и другие темы. По словам Гришунина, в форуме примут участие около 200 экспертов, ожидается порядка 7,5 тыс. посетителей.

Параллельно на площадке будут работать выставки продуктов питания, напитков, оборудования для пищевой промышленности, ретейла, туризма и других сфер, сообщила руководитель выставки Елена Полякова. Суммарно на площадках свою продукцию представят более 300 компаний, в том числе из Киргизии, Казахстана и впервые - из Южной Кореи. В дни мероприятий состоятся также профессиональные конкурсы, такие как "Бариста года" и "Русский завтрак".