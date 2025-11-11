Останина пригласила представителей Likee для обсуждения защиты детей в интернете

Представители социальной сети отметили, что активно борются с запрещенным контентом, сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина пригласила представителей социальной сети Likee принять участие в заседании комитета для обсуждения вопросов безопасности детей в интернете. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее Останина в ходе круглого стола "Проблемы деструктивного и аутодеструктивного поведения в современной подростково-молодежной среде" заявила, что для вовлечения в преступную деятельность детей используются социальные сети и игры, в том числе Likee и "Роблокс".

"Соцсеть Likee отреагировала на мое заявление, основанное на обращении родительского сообщества и информации из СМИ, о вовлечении детей в преступную деятельность через интернет-платформы, - написала Останина. - Что ж, приглашаю представителей данной Likee на площадку нашего комитета для вдумчивого экспертного и общественного обсуждения данного вопроса".

По ее словам, представители Likee подчеркнули, что активно борются с запрещенным контентом, предотвращают переход пользователей на сторонние ресурсы и выражают готовность к диалогу с родительским сообществом и экспертами для выработки дополнительных мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних в цифровой среде.