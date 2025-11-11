Джефф Монсон заявил, что ему намеренно не дают визу США

В Соединенных Штатах бывший боец смешанного стиля хотел бы повидаться со своими детьми

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший боец смешанного стиля, депутат курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон заявил, что США намерено блокируют получение им визы. В Штатах он хотел бы повидаться со своими детьми.

"Я сейчас пытаюсь получить визу США, будучи гражданином России, чтобы повидать своих детей. <…> Именно правительство США блокирует мне эту возможность", - сказал Монсон на встрече с журналистами в Нижнем Новгороде.

По его мнению, он находится "в списках, неугодных США". Монсон при этом обратил внимание на то, что американцы хорошие люди, как и россияне, но этого часто не замечают из-за политики, проводимой Штатами.

В беседе с ТАСС бывший боец смешанных единоборств посоветовал больше рекламировать Россию за рубежом, чтобы развенчивать мифы о стране у иностранцев. "Мой главный совет - рекламируйте Россию больше, все больше людей должны узнать о России", - сказал собеседник агентства.

Монсон обратил внимание, что у него очень много друзей, у которых было негативное представление о России. "В итоге я их переубедил и пригласил в Россию. Мне удалось переубедить друзей", - добавил собеседник.

Монсон находится в Нижнем Новгороде. У него запланированы мастер-классы со спортсменами. Также во вторник в кадровом агентстве "Ока" он провел встречу с журналистами и переехавшими в регион иностранцами.