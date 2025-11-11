В Москве 17-19 ноября пройдет первый всероссийский съезд родительских комитетов

Участники смогут представить свои инициативы, обменяться опытом, обсудить с экспертами роль и место родителей в современной системе образования и воспитания

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первый всероссийский съезд родительских комитетов пройдет в Москве с 17 по 19 ноября, участники смогут представить свои инициативы и обменяться опытом. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".

"С 17 по 19 ноября 2025 года в столице пройдет первый всероссийский съезд родительских комитетов, который станет уникальной площадкой для укрепления воспитательного пространства в сфере образования, просвещения и развития детей и молодежи. Участники смогут представить свои инициативы, обменяться опытом, обсудить с экспертами роль и место родителей в современной системе образования и воспитания", - говорится в сообщении.

Среди участников съезда - члены всероссийского родительского комитета, ведущие специалисты по работе с родительским сообществом Росдетцентра, советники директоров по воспитанию, председатели региональных родительских комитетов, а также активные родители, выбранные по результатам конкурсного отбора.

"Первый всероссийский съезд родительских комитетов пройдет в Московском дворце пионеров, где соберутся 600 представителей родительских комитетов из всех регионов России. Среди них в том числе победители конкурса инициатив родительских сообществ, который доказал: когда есть реальные инструменты поддержки, можно изменить жизнь школ и даже населенных пунктов, воспитать в детях патриотизм, ответственность и гражданскую позицию", - отметила заместитель генерального директора общества "Знание" Ирина Карих.

Съезду предшествовала серия окружных родительских форумов "Родители. Онлайн 2.0", которые проходят в ноябре в Симферополе, Пятигорске и Нижнем Новгороде. Они собрали 450 активных родителей, победителей конкурса родительских инициатив, советников директоров по воспитанию. Организаторы мероприятия - Министерство просвещения РФ, общество "Знание" и Росдетцентр.