В Свердловском округе ЛНР планируют модернизировать систему газоснабжения

В регионе должны построить новые межпоселковые и внутрипоселковые распределительные газопроводы, а также пункты редуцирования

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Систему газоснабжения планируют модернизировать в Свердловском округе Луганской Народной республики в рамках разработки генплана округа разработанного Единым институтом пространственного планирования РФ (ЕИПП). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В рамках разработки генерального плана Свердловского муниципального округа Луганской Народной Республики предлагает провести мероприятия по восстановлению и развитию системы газоснабжения. Проектом предусмотрено строительство распределительных межпоселковых газопроводов к пунктам редуцирования газа для газоснабжения негазифицированных населенных пунктов округа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в округе планируется построить новые межпоселковые и внутрипоселковые распределительные газопроводы, а также пункты редуцирования.

"Реализация проектных предложений значительно расширит возможности газификации негазифицированных населенных пунктов, повысит надежность системы газоснабжения Свердловского муниципального округа, обеспечит стабильность ее эксплуатации с учетом нагрузок новых потребителей, а также безопасность и эффективность системы газоснабжения в целом", - отметили в ведомстве.