Синоптики прогнозируют в Москве заморозки до минус 5 градусов 16 ноября

Прогнозируется облачная погода и осадки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Заморозки до минус 5 градусов возможны в столичном регионе в ночь на воскресенье, 16 ноября. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на свежий прогноз по Москве и области.

"В воскресенье на фоне переменной облачности температура воздуха ночью может опуститься от нуля до минус 5 градусов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в последние сутки недели должно быть преимущественно без осадков, в дневные часы температура воздуха будет минус 2 - плюс 3 градуса.

При этом небольшие отрицательные температуры не исключены и в субботу, 15 ноября. "Прогнозируется облачная погода и осадки, а температура воздуха как ночью, так и днем может составить от минус одного до плюс четырех градусов, ветер ожидается западный со скоростью 5-10 м/с", - пояснили в Гидрометцентре РФ.

Что же касается предстоящей ночи, то синоптики также не исключают небольшие заморозки по области - до минус одного градуса. "Прогнозируется облачность с прояснениями, ночью в Москве местами небольшой дождь при температуре плюс 2 - 4 градуса, в Подмосковье - от минус одного до плюс 4 градусов, ветер северо-восточный 5-10 м/с", - сказал собеседник агентства. Днем в среду, 12 ноября, местами также небольшой дождь, на юго-востоке области - умеренный. Столбики термометров, согласно прогнозу, должны подняться до отметки 6 градусов выше нуля.

В Гидрометцентре РФ напомнили, что на текущей неделе над столичным регионом перемещаются влажные, но теплые воздушные массы, из-за чего температура превышает климатическую норму. "В середине недели южный циклон подойдет к региону, кроме дождей он принесет небольшое повышение температуры: в пятницу до плюс 4 - 9 градусов, что окажется выше нормы на 6 - 7 градусов", - отмечают синоптики.

Затем южный циклон быстро вольется в систему обширного и активного циклона, который охватит своим влиянием большую честь Европейской России. "В субботу с прохождением холодного атмосферного фронта этого циклона в столице и области начнет распространяться более холодный воздух",- заключили в Гидрометцентре РФ.