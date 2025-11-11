Филармонии приграничных регионов вместе исполнили "Матушку"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Музыкальные коллективы Белгорода, Курска, Брянска, Луганска и Донецка объединились для исполнения композиции "Матушка". Они записали видео, где каждая филармония и коллектив поет кусочек из песни, рассказали ТАСС организаторы.

"Музыкальные коллективы Белгорода, Курска, Брянска, Луганска и Донецка объединились для исполнения композиции "Матушка". Инициатива демонстрирует, что представители культуры всегда рядом с жителями своих регионов, которые постоянно находятся под атаками ВСУ", - сказал собеседник агентства. Инициаторами выступили выпускники "Мастерской новых медиа".

К примеру, музыканты Курской филармонии в первые же дни вторжения ВСУ в регион пришли на помощь жителям приграничья: выступали в госпиталях, пунктах временного размещения, работали волонтерами.

"В те страшные дни артисты Курской филармонии отложили свои музыкальные инструменты и концертные платья и встали в один большой отряд волонтеров под девизом "Вместе мы сильнее!" Фраза в рабочих чатах - "я в цирке" - тогда значила: мы разгружаем фуры, сортируем гуманитарную помощь", - отметила солистка Курской государственной филармонии, руководитель вокальных ансамблей "Русский стиль" и "Россы" Виктория Горбунова.

Организаторы также напомнили, что сирены и отключение электроэнергии не помешали артистам Белгородской филармонии завершить концерт во время недавней атаки ВСУ на город. Сотрудники Донецкой и Луганской филармоний встали на защиту Родины с оружием в руках. Луганчане штурмовали позиции ВСУ и три дня удерживали оборону в Мариуполе, многие артисты не вернулись домой. Коллективы регулярно выступают в зоне СВО для бойцов.