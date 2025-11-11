В Париже почтили память русских солдат, сражавшихся в годы Первой мировой войны

Посол России во Франции Алексей Мешков подчеркнул, что, в отличие от политического руководства, простые французы хранят память о подвиге русских солдат

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Российские дипломаты и представители французских общественных организаций почтили память солдат Русского экспедиционного корпуса, сражавшихся на полях Франции в 1916-1918 годах, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня в период особой напряженности на международных отношениях как никогда важно помнить об историческом союзничестве между Россией и Францией в XX веке", - сказал посол России во Франции Алексей Мешков. Он посетовал, что нынешнее руководство Франции в очередной раз отказывается приглашать российских представителей на официальные мероприятия, посвященные окончанию Первой мировой войны, несмотря на то, что в те годы Российская империя была союзником Франции по Антанте. В то же время он подчеркнул, что, в отличие от политического руководства, простые французы хранят память о том союзе и о подвиге русских солдат.

"Принято считать, что в западной культуре такое понятие как благодарность не является приоритетом. Я с этим не согласен. Может быть, именно отказ от культуры благодарности - это черта власти, поддерживающей его. Но мы неизменно встречаем благодарность в тех деревнях, городках, где стоят монументы наших солдат Первой мировой войны. Их монументы тщательно охраняют. И мы за это благодарны простым французским друзьям", - сказал он.

Сохранение памяти

Церемония прошла у памятника на набережной Сены в Париже, созданного российским скульптором Владимиром Суровцевым. Монумент торжественно открыл в июне 2011 года занимавший тогда пост премьер-министра РФ Владимир Путин вместе с премьером Франции Франсуа Фийоном. Памятник солдатам Русского экспедиционного корпуса расположен недалеко от выставочного комплекса "Гран-пале" и моста императора Александра III, в царствование которого был заключен Русско-французский союз.

В церемонии возложения цветов к памятнику Русскому экспедиционному корпусу приняли участие представители российских культурных учреждений за рубежом, а также представители ряда французских ассоциаций, в том числе движения "Казачий союз" (Union des Cosaques) и скаутского движения "Организация российских юных разведчиков". Среди участников были и потомки солдат, воевавших в рядах экспедиционного корпуса. Одна из них - Мари Бельгу-Мамонтофф, глава ассоциации "Русские бригады", занимающейся сохранением памяти о солдатах, воевавших в те годы во Франции.

"Около 45 тыс. русских солдат пришли на помощь Франции в рамках союзнического соглашения, многие погибли, но моему деду повезло выжить", - сказала она. "К сожалению, о солдатах часто забывают и даже до 2022 года представители французского правительства не приходили сюда 11 ноября, чтобы отдать им почести. Мне очень грустно от этого, <...> но я продолжу делать свою работу до конца, потому что считаю это очень важным", - добавила Бельгу-Мамонтофф. Она рассказала, что регулярно проводит просветительские мероприятия в России и во Франции, в том числе в школах и университетах.

Русские солдаты во Франции

Первая мировая война стала одним из самых масштабных конфликтов во всемирной истории. Она продолжалась 1 568 дней и унесла жизни 18,6 млн человек, в том числе 1,7 млн во Франции, 2,4 млн в Германии и 3,3 млн в России. Франция и Россия были на протяжении этой войны союзниками. Верная обязательствам, принятым при заключении двустороннего альянса (1893), Россия не раз приходила на помощь Франции.

В 1916 году по просьбе союзников Западный фронт был усилен частями Русского экспедиционного корпуса. Решение об этом принял император Николай II. Экспедиционный корпус состоял из четырех бригад и насчитывал более 44 тыс. человек. Две бригады отправились из Марселя на греческий фронт в Салоники. Оставшийся во Франции российский контингент в количестве более 20 тыс. солдат и офицеров участвовал в боях вместе с французскими войсками в регионе Шампань-Арденны. Общие потери экспедиционного корпуса составили около 8 тыс. человек.

После Февральской революции 1917 года Русский экспедиционный корпус был расформирован, но около тысячи добровольцев продолжили службу в войсках союзников. Это воинское формирование получило название Легион чести.