Беременные студентки Петербурга могут подать заявки на выплату через "Госуслуги"

До этого заявление нужно было относить лично в администрацию района

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Беременные студентки Петербурга могут подавать заявки на единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей через портал "Госуслуг". Ранее заявление нужно было подать лично через администрацию района, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по социальной политике.

"Совместно с коллегами из комитета по информатизации и связи реализовали возможность подачи заявлений на выплату посредством портала "Госуслуг". Это дает возможность в удобное время подать документы дистанционно и быстрее получить поддержку города", - рассказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, единовременная выплата беременной женщине предоставляется в размере 100 тыс. рублей. Основными условиями для предоставления меры являются: наличие гражданства РФ, наличие места жительства в Санкт-Петербурге, постановка на учет в учреждении здравоохранения с 12 и более недель, но не позднее родоразрешения.

Обратиться за предоставлением дополнительной меры социальной поддержки можно в отдел социальной защиты населения администрации района, а с ноября также посредством Многофункциональных центров, находящихся во всех районах города, и по средствам регионального Портала предоставления государственных и муниципальных услуг.

По данным комитета, на 7 ноября, выплаты получили уже 116 беременных студенток.

В июне Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало инициативу губернатора города об установлении единовременной выплаты в 100 тыс. рублей для студенток, которые ожидают ребенка. Новая мера поддержки распространяется на петербурженок, которые встали на учет по беременности и при этом обучаются очно в школах, профессиональных образовательных организациях или вузах.