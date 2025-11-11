В Энергодаре открыли новое медицинское диагностическое отделение

В первый день в отделении провели 10 ангиографий и одно стентирование под руководством хирургов из Ялты

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Новое диагностическое отделение открыли в Медико-санитарной части № 145 Южного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, работающего в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом сообщил мэр атомграда Максим Пухов.

"В Энергодаре на базе МСЧ № 145 ФМБА России открыто новое диагностическое отделение с современным ангиографическим кабинетом. Ангиограф предназначен для визуализации сосудистой системы в режиме реального времени. С его помощью специалисты могут проводить диагностические исследования и лечебные манипуляции, включая малоинвазивные операции", - написал Пухов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в первый день в отделении было проведено 10 ангиографий и одно стентирование под руководством хирургов из Ялты. Теперь в отделении проводят коронарография - исследование сосудов сердца, а также стентирование - восстановление проходимости коронарных артерий.

Пухов заявил, что открытие ангиографического кабинета "значительно расширяет возможности в диагностике и лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы и позволяет повысить качество и доступность специализированной медицинской помощи жителям Энергодара".

Энергодар расположен на левом берегу Днепра и Каховского водохранилища в Запорожской области. В городе проживают сотрудники Запорожской АЭС и члены их семей. В 2022 году Энергодар перешел под контроль Российской Федерации, 30 сентября в результате референдума он в составе Запорожской области вошел в состав РФ.