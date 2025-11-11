Калининградцев предупредили о фейках о блокаде со стороны НАТО

Неизвестные распространили в соцсетях фейковое видео с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Сообщение о необходимости жителям Калининградской области готовиться к блокаде со стороны НАТО является фейком. Об этом рассказала пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова.

"Неизвестные распространяют в соцсетях фейковое видео, на котором губернатор Алексей Беспрозванных призывает жителей региона готовиться к блокаде со стороны НАТО. Голос на видео сгенерирован с помощью нейросети. Ранее данный видеоряд уже неоднократно использовался для создания аналогичных фейков", - написала она в своем Telegram-канале.

В середине октября 2025 года злоумышленники от имени Беспрозванных рассылали фейки о прекращении выплат всех субсидий по причине "приоритетного финансирования оборонных расходов".