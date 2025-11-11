Херсонская область получила 55 млн рублей на внедрение системы ЕГИСЗ

Вся информация в электронном виде будет доступна для любого врача в каждом регионе России

ГЕНИЧЕСК, 11 ноября. /ТАСС/. Херсонская область начала внедрение Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), на ее реализацию региону выделили 55 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо по итогам совещания с правительством и главами округов Херсонской области.

"Переходим на Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Получили 55 млн рублей на реализацию, заключили трехлетний контракт с надежным подрядчиком. После внедрения системы херсонцам больше не придется возить с собой бумажные медкарточки - вся информация в электронном виде будет доступна для любого врача в каждом регионе России", - написал он в своем Telegram-канале.

ЕГИСЗ - автоматизированная система, обеспечивающая быстрый доступ граждан Российской Федерации к своим медицинским данным и получению медицинских услуг, является единой информационной средой для Министерства здравоохранения, медицинских учреждений различного профиля, аптек, ФМС, ФНС и потребителей медицинских услуг.