Билеты на турпоезд "Зимняя сказка" для жителей Юга России поступили в продажу

Поезд совершит четыре круиза

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Билеты на турпоезд "Зимняя сказка" для жителей Юга России поступили в продажу, сообщается в Telegram-канале "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).

Турпоезд впервые совершит четыре круиза по маршруту: Минеральные Воды - Краснодар - Ростов-на-Дону - Великий Устюг - Нижний Новгород - Ростов-на-Дону - Краснодар - Минеральные Воды.

Поезд отправится из Минеральных Вод 7, 15, 23 декабря и 2 января, из Краснодара - 7, 15, 24 декабря и 3 января, а из Ростова-на-Дону - 8, 16, 24 декабря и 3 января.

"В составе поезда - СВ, плацкартные и купейные вагоны с ретро-интерьером, но с современным уровнем комфорта: кондиционерами, биотуалетами, розетками и т. д. Также предусмотрен вагон-душевая", - уточнили в ФПК.

В меню вагона-ресторана пассажиров будут ждать традиционные для городов маршрута блюда.