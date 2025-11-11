В Варшаве проходит многотысячный марш националистов

В шествии принимает участие президент Польши Кароль Навроцкий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Многотысячный "Марш независимости", ежегодно организуемый организациями польских националистов в День независимости Польши (11 ноября), проходит в центре Варшавы, в нем впервые с 2018 года принимает участие президент республики Кароль Навроцкий. Трансляцию мероприятия ведет портал Wirtualna Polska.

Марш начался в 14:30 (16:30 мск) на перекрестке имени Романа Дмовского в центре польской столицы. Данных о численности пока нет, организаторы заявляли примерно о 100 тыс. участников. Несмотря на запрет властей, участники марша взрывают петарды и зажигают факелы.

Помимо Навроцкого, на марш пришли ведущие политики партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, Матеуш Моравецкий, а также лидеры ультраправой "Конфедерации" и новый посол США Томас Роуз.

В предыдущие годы на акциях националистов 11 ноября нередко доходило до стычек с полицией - в 2020 году было задержано более 300 участников марша, травмы получили 35 полицейских.