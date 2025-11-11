Праправнук Достоевского назвал своего предка первым блогером

Алексей Достоевский считает, что "Дневник писателя" был прямым диалогом с читателем

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноября. /ТАСС/. Великий русский писатель Федор Достоевский, выпускавший "Дневник писателя", в котором он описывал события своего времени, был первым блогером. Такое мнение высказал ТАСС праправнук русского классика Алексей Достоевский.

"Федор Михайлович, он же был, можно сказать, первым блогером. "Дневник писателя", который он в свое время затеял в 70-х годах позапрошлого века, это прямой диалог с читателем, это ответы на вопросы, волновавшие его. То есть жизнь происходящая, по сути, это - первый блог в таком литературном понимании", - сказал он в ходе визита в Нью-Дели.

Правправнук Достоевского рекомендовал прочесть "Дневник писателя" и переложить на наше время. "Потому что, конечно, времена, с одной стороны, меняются, но люди в их страстях остаются прежними", - добавил Алексей Достоевский.

11 ноября исполняется 204 года со дня рождения Федора Достоевского. Его "Дневник писателя" публиковался в 1876-1877 и 1880-1881 годах. Это был ежемесячный журнал, в котором Достоевский использовал разные жанры - статьи, очерки, полемику, заметки, обзоры внутренней политики и международных событий.