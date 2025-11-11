В Кузбассе предложили законодательно закрепить статус апарт-отелей

Это позволит наиболее эффективно регулировать их деятельность, отметила министр туризма региона Елена Латышенко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Законодательное закрепление статуса апарт-отелей позволит наиболее эффективно регулировать их деятельность, в том числе установить правила привлечения долевого финансирования. Такое мнение выразила министр туризма Кемеровской области - Кузбасса Елена Латышенко.

"Мы также просим обратить внимание на регулирование деятельности апарт-отелей, потому что сегодня мы видим, что возможность привлечения долевого финансирования является одним из доступных источников финансирования строительства гостиниц, который получил большое распространение. Мы знаем, что Минстроем разрабатываются инициативы по регулированию строительства и возведения апарт-отелей, по регулированию взаимоотношений инвестора и управляющей компании, и мы очень ожидаем принятия этих инициатив", - сказала она в ходе совещания "Вопросы привлечения инвестиций в туристскую отрасль субъектов Российской Федерации. Законодательное и экономическое обеспечение развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа" в Совете Федерации.

В сопроводительной презентации Латышенко указано, что среди предложений региона - установление понятия апарт-отеля, определение порядка управления имуществом апарт-отелей, а также установление правил привлечения денежных средств граждан и юрлиц для долевого строительства апартаментов. В презентации также уточняется, что все эти предложения направлены в Минэкономразвития России, а проект внесения изменений в законодательство проводит процедуру согласования в ФОИВах.