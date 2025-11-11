В СКФО по итогам 2025 года Кавказ.РФ обустроит порядка 100 км экомаршрутов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Порядка 100 км экомаршрутов на туристских территориях Северного Кавказа обустроит Кавказ.РФ в этом году, всего на основных курортах ежегодно обустраивается порядка 30 км троп, которые впоследствии станут частью единой "Кавказской тропы". Об этом в ходе совещания "Вопросы привлечения инвестиций в туристскую отрасль субъектов Российской Федерации. Законодательное и экономическое обеспечение развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа" в Совете Федерации сообщил заместитель генерального директора АО "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев.

"Планы на 2025 год: обустройство экомаршрутов общей протяженностью более 100 км на туристских территориях СКФО - Кабардино-Балкарская Республика (район ВТРК "Эльбрус", Республика Северная Осетия-Алания (район ВТРК "Мамисон"), Чеченская Республика (район ВТРК "Ведучи")", - указано в сопроводительной презентации Тапаева.

Он подчеркнул, что за прошедшие два года, 2023-й и 2024-й, на курорте "Эльбрус" удалось благоустроить 14 экомаршрутов общей протяженностью 67 км, а на курорте "Ведучи" - 9 экомаршрутов протяженностью 65 км. Он также напомнил, что протяженность проекта "Кавказской тропы", которая пройдет от Сочи до Дербента и Каспийского прибрежного кластера, составит более 2 тыс. км. "Большая "Кавказская национальная тропа", по нашему мнению, должна соединить два моря - Черное и Каспийское, пройти через весь Кавказ, очень живописные места. Это как бы такая лицевая сторона для туристов", - сказал он.

В сопроводительной презентации Тапаева также указано, что в тропу войдут более 100 радиальных маршрутов, а общее время прохождения составит от 80 дней. Кроме того, тропа будет доступна широкой аудитории - от неподготовленных путешественников до опытных и профессиональных спортсменов.

Ранее в Кавказ.РФ сообщали, что межрегиональный туристский маршрут "Кавказская тропа" позволит объединить природные и культурно-исторические объекты округа и Краснодарского края в один маршрут от Черного до Каспийского моря.