Щеголев призвал уделять информподдержке позитивного образа семьи особое внимание

Формирование устойчивых семейных традиций невозможно без объединения усилий государства, бизнеса, общественных организаций, культуры и СМИ, подчеркнул полпред президента в ЦФО
15:52

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Особое внимание необходимо уделять информационной поддержке позитивного образа семьи и укреплению семейных ценностей. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев на пресс-конференции в ТАСС.

"Сегодня СМИ обозначили новый целевой ориентир - семья с тремя детьми. Это пример, которому стоит следовать. Нам важно, чтобы журналисты больше рассказывали о совместных усилиях государства, бизнеса и общества по укреплению семейных ценностей", - подчеркнул он.

По словам Щеголева, формирование устойчивых семейных традиций также невозможно без объединения усилий государства, бизнеса, общественных организаций, деятелей культуры и средств массовой информации.

"Владимир Путин неоднократно говорил, а всего пару недель назад прошло первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики при президенте России, на котором он еще раз подчеркнул важность поставленных перед нами задач. В частности, он отметил, что демографическую проблему можно решить лишь при совместных усилиях государства, бизнеса и средств массовой информации", - отметил полпред.

Кроме того, в России уже создаются площадки и редакции, посвященные теме ответственного бизнеса и социальной политики. Так, первой редакцией ответственного бизнеса в стране стала редакция "ТАСС Рейтинг", отметил полпред. "Мы будем поддерживать и поощрять те СМИ, которые внесут наибольший вклад в продвижение семейных ценностей", - заключил он. 

