В Северной Осетии откроется посвященная Нюрнбергскому процессу выставка

Экспозиция отображает ключевые страницы этого исторического события - от итогов Второй мировой войны до наших дней

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 ноября. /ТАСС/. Выставка, посвященная Нюрнбергскому процессу, откроется в среду и продлится до конца года в госуниверситете Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"В Северо-Осетинском государственном университете им. К. Л. Хетагурова пройдет открытие историко-документальной выставки "Нюрнбергский процесс. Невыученные уроки истории". Мероприятия реализованы при поддержке Российского исторического общества и Фонда "История Отечества", - говорится в сообщении.

Выставка посвящена главному суду XX века - Нюрнбергскому процессу. Экспозиция отображает ключевые страницы этого исторического события - от итогов Второй мировой войны до наших дней.

Будет доступна и виртуальная версия экспозиции, что позволит привлечь всех, кто интересуется историей Второй мировой войны. Также издадут каталог выставки, который может служить ценным источником информации для написания научных статей, рефератов и дипломных работ.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Военный трибунал был сформирован на паритетных началах из представителей четырех держав: СССР, США, Великобритании и Франции. В ходе процесса впервые был введен в официальный документ термин "геноцид", означающий полное или частичное уничтожение людей по национальному, этническому, расовому или религиозному признаку.