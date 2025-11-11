Прокуратура Украины заявила о вмешательстве Миндича в оборонную сферу

Прокурор САП считает, что бизнесмен влиял на экс-главу украинского военного ведомства Рустема Умерова

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бизнесмен Тимур Миндич вмешивался в оборонную сферу, оказывая влияние на экс-главу военного ведомства, нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.

"На протяжении 2025 года установлены факты вмешательства Миндича в сферу энергетики Украины путем осуществления влияния на [бывшего] министра энергетики [и нынешнего министра юстиции Германа] Галущенко и в сферу обороны путем осуществления влияния на [бывшего] министра обороны Умерова", - заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании Высшего антикоррупционного суда по делу о хищениях в энергетике.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании "Энергоатом", а также у Галущенко и совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Миндича. В тот же день НАБУ опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами Карлсона и Профессора были Миндич и Галущенко. Как пишут украинские СМИ, Миндич, а также его сообщники - братья Александр и Михаил Цукерманы - находятся за пределами Украины. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около $100 млн.

11 ноября НАБУ также сообщило, что коррупционная группа во главе с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Миндичем могла действовать не только в энергетической, но и оборонной сфере. На этом фоне во вторник глава украинской делегации на переговорах с РФ Умеров заявил, что прибыл в Стамбул для новых встреч по обменам пленными.