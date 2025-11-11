ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Киев утвердил список стран, чьи жители могут получить паспорт Украины упрощенно

Как следует из постановления кабмина республики, упрощенное приобретение гражданства Украины предусмотрено для граждан Германии, Канады, Польши, США и Чехии
16:09

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило список из пяти стран, чьи граждане могут получить украинский паспорт в упрощенном порядке.

Как следует из постановления кабмина республики, упрощенное приобретение гражданства Украины предусмотрено для граждан Германии, Канады, Польши, США и Чехии.

В июле Владимир Зеленский подписал закон о легализации множественного гражданства, который должен вступить в силу с 16 января 2026 года, и поручил начать разработку списка стран, с которыми оно будет разрешено. Закон о множественном гражданстве предполагает, что иностранцы - граждане стран, входящих в утвержденный кабмином Украины список, смогут получать гражданство Украины в упрощенном порядке. В свою очередь украинцы смогут легально иметь множественное гражданство, если получат гражданство стран из этого перечня. Ранее при получении гражданства другой страны для украинцев был обязателен выход из гражданства Украины. Одновременно в законе прописана невозможность множественного гражданства с Россией, а также "странами, не признающими территориальную целостность Украины".

Власти Украины утверждают, что цель инициативы - актуализация положений законодательства в том, что касается оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины. Это коснется как проживающих за границей украинцев, так и воюющих в составе украинских вооруженных формирований иностранцев и членов их семей - такие наемники смогут претендовать на гражданство уже после года службы по контракту в ВСУ во время военного положения. При этом ряд местных экспертов отмечают, что закон несет риск злоупотребления заложенным в нем механизмом лишения украинского гражданства, который из-за слишком размытых формулировок может быть использован против политических оппонентов. 

