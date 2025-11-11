Причастного к делу о коррупции чиновника Украины Пушкаря внесли в "Миротворец"

Личные данные чиновника опубликовали вскоре после сообщений в СМИ о его выезде с территории Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Член украинской Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Сергей Пушкарь, фигурирующий в деле Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о хищениях в энергосфере и покинувший Украину, внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Личные данные чиновника опубликовали вскоре после сообщений в СМИ о его выезде с территории Украины. Он назван мародером, вором и членом организованной преступной группировки. Пушкаря обвиняют в "осознанных действиях, направленных на подрыв обороноспособности и стабильного функционирования оборонно-промышленного и энергетического комплекса Украины" во время военного положения, в осознанном участии в легализации финансовых средств, добытых преступным путем, а также в использовании служебного положения с целью личного финансового обогащения.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк напомнил, что три месяца назад Пушкарь был исполнительным директором по правовому обеспечению компании "Энергоатом", в сентябре по результатам открытого конкурсного отбора назначен на должность члена НКРЭКУ. Железняк также обратил внимание на то, что Пушкарь с 2010 по 2015 год был на разных должностях в Фонде государственного имущества Украины. Депутат подчеркнул, что это было именно в то время, когда заместителем главы фонда был Игорь Миронюк - советник Германа Галущенко, фигурировавший на обнародованных в понедельник аудиозаписях как Рокет и "смотрящий по энергетике" от бизнесмена Миндича.

10 ноября стало известно о том, что НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой провело операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также в компании "Энергоатом". Позже НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако реальные имена всех участников не назывались. По данным Железняка, Миндич покинул территорию страны за несколько часов до обыска и находится в Израиле. Также за пределами Украины оказались его сообщники - братья Александр и Михаил Цукерманы. Вечером 10 ноября Галущенко и Миндич были внесены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец", где их назвали мародерами, ворами и членами организованной преступной группы. НАБУ также сообщило, что в сфере энергетики криминальной организацией было отмыто около $100 млн.