Матвиенко призвала главу Тамбовской области активнее включаться в федпрограммы

Председатель Совфеда отметила, что участие в проектах дает возможность регионам получить необходимое финансирование

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Тамбовская область должна активнее включаться во все федеральные программы развития социальной сферы и сельских территорий. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой региона Евгением Первышовым.

"Все программы, которые есть на федеральном уровне: поддержки сельского хозяйства, развития социальной сферы, сельских территорий - все они очень эффективны. Старайтесь, чтобы и вы, и ваша команда были готовы максимально включаться в них", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что участие в федеральных программах дает возможность регионам получить необходимое финансирование на ремонт домов культуры, школ, садов, благоустройство общественных пространств. "Это дополнительные возможности для развития региона", - подчеркнула Матвиенко, уточнив, что Совет Федерации всегда готов подключиться к решению проблем в случае необходимости.