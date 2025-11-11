НАБУ: среди участников коррупционной схемы с Миндичем был экс-вице-премьер

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало закрытую пикселями фотографию фигуранта, в которой просматриваются черты Алексея Чернышова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший украинский вице-премьер, бывший министр национального единства Алексей Чернышов был членом преступной группы бизнесмена Тимура Миндича - "кошелька" и близкого друга Владимира Зеленского. Это следует из новой порции материалов, опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

НАБУ прямо не называет имя и фамилию Чернышова, но указывает, что речь идет о бывшем вице-премьере Украины, и публикует запикселизированную фотографию, на которой просматриваются черты лица Чернышова. На это указывает и ряд украинских СМИ - "Страна", УНИАН, РБК-Украина.

В преступной группе у экс-премьера было прозвище "Че Гевара". Детективы НАБУ зафиксировали передачу ему сумм в размере $1,2 млн и €100 тыс. Чернышов участвовал в схемах по отмыванию денег.

Ранее в НАБУ заявили, что к деятельности преступной группе Миндича, занимавшейся хищениями и откатами в сфере энергетики и отмыванием денег, были причастны четыре действующих и бывших министра. Ранее украинские СМИ назвали одного из них - бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко. Чернышов стал вторым. В СМИ упоминалась также нынешний министр энергетики Светлана Гринчук.

23 июня НАБУ уже предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Ему была избрана мера пресечения в виде внесения залога в размере 120 млн гривен. Он был обязан оставаться на Украине.