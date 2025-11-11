Херсонская область получила 900 млн рублей для обновления школ и детсадов

На выделенные средства в регионе в ближайшие два года восстановят и оснастят учреждения образования

ГЕНИЧЕСК, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 900 млн рублей Херсонской области по госпрограмме "Развитие образования" для обновления школ и детских садов. На выделенные средства в регионе в ближайшие два года восстановят и оснастят учреждения образования, сообщил в Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.

"Правительство России выделило дополнительные 900 млн рублей на обновление школ и детских садов Херсонской области в рамках госпрограммы "Развитие образования". Средства будут направлены на капитальный ремонт образовательных учреждений в 2025-2027 годах. Планируем обновить здания, установить современное оборудование, создать безопасные и удобные условия для обучения, творчества и отдыха детей", - написал он.

Ранее в пресс-службе кабмина РФ сообщили, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожье и Херсонская область получат еще свыше 1,6 млрд рублей на проведение капитального ремонта в школах и детских садах. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.