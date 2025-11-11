В РФ будут проводить премию "Большая семья России" для представителей СМИ

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов рассказал, что в жюри войдут те, кто формирует демографическую политику страны

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и председатель попечительского совета Института демографической политики имени Д. И. Менделеева Игорь Щеголев © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новая национальная премия "Большая семья России" для представителей СМИ будет способствовать тому, что семья перестанет быть на периферии федерального медиапространства. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной объявлению номинаций и состава жюри премии, заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Первая национальная премия "Большая семья России" предназначена для представителей СМИ за лучшее освещение темы семьи в информационном пространстве.

Организаторами премии являются ТАСС и АНО "Институт демографической политики имени Д. И. Менделеева" при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. По данным организаторов премии, сбор заявок продлится до 1 февраля 2026 года, а победители премии будут объявлены в апреле 2026 года. Премия за каждую номинацию в денежном эквиваленте составит по 500 тыс. рублей.

"Когда мы говорим о демографии, в голове возникают картинки с цифрами и графиками. И сейчас мы должны переломить эту ситуацию, чтобы семья как явление, как событие перестала быть на периферии федерального и регионального медиапространства. Мы должны доказать, что за сухой статистикой стоят живые люди с улыбками", - сказал Кондрашов.

По его словам, главным критерием оценки поданных на премию работ будет не только профессиональное мастерство, но и "позитивный социальный эффект". "Главный критерий оценки конкурсных работ - это не только профессиональное мастерство. Будем искать ровно такие работы, где есть позитивный социальный эффект и способность через одну историю показать в целом красоту семейного союза", - добавил гендиректор ТАСС.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила организаторов премии, отметив важность продвижения позитивных сюжетов в СМИ. "Мы все вместе, я думаю, будем содействовать продвижению этой премии и продвижению позитивных сюжетов в средствах массовой информации, будем выделять и поддерживать именно тех авторов, которые позволяют нам делать семью основной ячейкой нашего общества в полном смысле этого слова через средства массовой информации, и, благодаря этому, мы все-таки будем прирастать большим количеством россиян", - отметила Голикова.

"На самом деле это очень круто, что мы сегодня анонсируем эту национальную премию", - подчеркнула вице-премьер.

Жюри премии

Кондрашов рассказал, что в жюри премии войдут те, кто формирует демографическую политику страны. "Это люди, чья жизнь и работа так или иначе связаны с укреплением семьи как основы общества", - добавил он.

В состав жюри премии вошли заместитель председателя правительства РФ - председатель жюри Татьяна Голикова, председатель попечительского совета Института демографической политики имени Д. И. Менделеева - председатель жюри Игорь Щеголев, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин, заместитель председателя совета директоров АО ХК "Сибирского делового союза", член совета директоров КАО "Азот" Анастасия Горелкина, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, председатель Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" Мария Ситтель, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова, основатель и председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарёв, ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов.

"Мы все - члены жюри, член оргкомитета и в целом агентство ТАСС как оператор этой премии - понимаем, что у нас задача та, которую однажды назначил президент, сказав: "Сделайте из хорошей, большой, многодетной семьи моду". Вот этой модой мы и займемся", - заключил Кондрашов.

О премии

Премия будет вручаться в следующих номинациях: "Лучший фотоснимок", "Лучшая печатная публикация", "Лучший видеосюжет", "Лучшая публикация в интернет-издании", "Лучшая публикация в социальных медиа", "Лучший радиовыпуск".

Ежегодная национальная премия "Большая семья России" учреждена в соответствии с резолюцией Ежегодной всероссийской научно-практической конференции Института демографической политики имени Д. И. Менделеева "От Года семьи - к веку семьи" от 24 апреля 2025 года.

Целью премии является поддержка журналистов, редакций средств массовой информации и блогеров, создающих качественную информационную продукцию, направленную на укрепление института семьи, популяризацию традиционных семейных ценностей и формирование успешного образа полной многодетной семьи в российском обществе.