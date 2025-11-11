Белоруссия создала необходимые условия для водителей литовских грузовиков

Развернуты дополнительные торговые объекты, объекты общественного питания, оказываются услуги кейтеринга

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Белоруссии организовали необходимые условия для безопасности водителей литовских грузовых машин, которые оказались на белорусской территории из-за закрытия Вильнюсом пограничных пунктов. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Белоруссии Светлана Нечай.

По ее словам, которые приводит агентство БелТА, развернуты дополнительные торговые объекты, объекты общественного питания, оказываются услуги кейтеринга. "Качество пищевых продуктов, которые предоставляются, безусловно, не вызывает никакого сомнения", - сказала она после посещения белорусского пункта пропуска "Бенякони".

Нечай отметила, что можно практически круглосуточно разогревать готовую пищу, обеспечен безопасный питьевой режим.

Кроме того, на специально оборудованных стоянках вблизи белорусских пунктов пропуска организованы блоки с душевыми кабинами и санузлами. "Дополнительные контейнеры, увеличение кратности уборки - это обеспечивает практически безупречное содержание мест пребывания", - пояснила заместитель министра здравоохранения. Она также выразила благодарность водителям за поддержание чистоты и порядка в местах временного пребывания.

29 октября Литва, ссылаясь на необходимость борьбы с запусками через границу воздушных шаров с сигаретной контрабандой, полеты которых угрожают безопасности гражданской авиации, закрыла автодорожную границу с Белоруссией. Частично на прием работает лишь переход в населенном пункте Мядининкай, где впускают транзитный транспорт, дипломатов, возвращающихся на территорию сообщества граждан ЕС. Реагируя на эти действия, Минск прекратил пропуск через границу литовских фур, более тысячи которых застряли в Белоруссии.