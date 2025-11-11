Поддержку ПФКИ получат 810 победителей грантового конкурса из 86 регионов

Общая сумма грантов составила 4 млрд 796 млн рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Поддержку Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) получат 810 проектов из 86 регионов России по итогам 15-й волны грантового конкурса. Общая сумма грантов составила 4 млрд 796 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"По итогам заседания нам предстоит распределить первую половину годового грантового бюджета - экспертный совет предлагает направить 4 млрд 796 млн рублей на поддержку 810 проектов. Общее софинансирование достигло 100% - это 45 млрд 431 млн рублей. Это важная задача, которую ставил президент при запуске работы ПФКИ, - чтобы кроме государственных денег обязательно было софинансирование и от бизнеса, и от общественных организаций", - сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко во время проведения координационного комитета ПФКИ, выразив благодарность экспертам и председателю Экспертного совета, народному артисту РФ Игорю Матвиенко. Слова Кириенко приводят в пресс-службе. Как уточнили там же, поддержку получат проекты из 86 регионов России.

Генеральный директор ПФКИ Роман Карманов отметил, что качество заявок от конкурса к конкурсу повышается. "Команды серьезно относятся к анализу культурной жизни родных регионов, как итог - мы получаем социокультурные проекты, которые с момента получения грантовых средств востребованы и полностью готовы к тому, чтобы быть реализованными. Тем, кто не стал победителем завершившегося конкурса, рекомендую до 2 декабря внести доработки в проект, учитывая экспертные оценки по критериям, и подавать их на конкурс снова", - сказал Карманов, которого цитируют в пресс-службе.

Музыкант и продюсер Сергей Жуков в беседе с ТАСС отметил значение грантовой поддержки для творческих команд. "Грантовая поддержка проектов позволяет возвращаться к творческим идеям и мечтам, которые в силу разных обстоятельств приходилось откладывать до лучших времен. Именно благодаря гранту от ПФКИ нам с командой удалось создать яркий музыкальный спектакль о Великой Отечественной войне "Ты у меня одна" на сцене Московского губернского театра. Его премьеру мы устроили в год 80-летия Великой Победы, чтобы показать большому числу людей разных возрастов, насколько эта память важна для нас" - сказал он.

По данным фонда, наибольшее количество поддержанных проектов подано некоммерческими организациями - 425 (52,5%), далее следуют муниципальные учреждения - 187 (23%), коммерческие организации - 100 (12,4%) и индивидуальные предприниматели - 98 (12,1%). Наиболее востребованными направлениями стали "Культурный код" (292 проекта), "Место силы" (153 проекта) и "Единство с судьбой России" (104 проекта).

О поддержанных инициативах

Среди поддержанных инициатив - фестиваль "Гений места" под руководством Валерия Гергиева, посвященный музыкальному наследию великих русских композиторов в их родных городах, проект из белгородского села Новая Таволжанка "Свет в тени: патриотизм через искусство", включающий показ спектакля теней "Мальчиш-Кибальчиш снова в строю" и патриотические мероприятия для детей.

Особое внимание уделено этнокультурным проектам в преддверии объявленного президентом РФ Года единства народов России. В их числе - "Звук Евразии: традиционные ценности для молодежи" и "Мультимедийная этнокнига Крайнего Северо-Востока России". Поддержку получили также инициативы из ДНР, ЛНР и Запорожской области, в том числе фестиваль органной музыки "Донецкая осень - 2026: с любовью к России!", "Курсы военных кинодокументалистов (воендоков)" и другие.

Заявки на участие в новом грантовом конкурсе ПФКИ 2026 года принимаются до 2 декабря. Подробности доступны на сайте фондкультурныхинициатив.рф.