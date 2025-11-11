Праправнук Достоевского объяснил актуальность произведений его предка в XXI веке

Алексей Достоевский считает, что писатель - вне времени

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноября. /ТАСС/. Произведения великого русского писателя Федора Достоевского остаются актуальными в XXI веке, поскольку в них классик говорит о вечном и обращается к глубинной природе человека. Об этом в беседе с ТАСС заявил праправнук писателя Алексей Достоевский во время визита в Нью-Дели.

"Достоевский - вне времени. Он же сам еще в совсем молодых годах сказал, что изучает человека, потому что сам хочет быть им. И этим он ценен", - отметил он.

Выступая на встрече с индийской молодежью в Русском Доме в Нью-Дели, праправнук русского классика подчеркнул, что для православных связь с наследием писателя особенно сильна. "Нам он особенно близок, потому что Евангелие Достоевского и Достоевский с Евангелием неразрывны. В таком понимании мы богаче всех остальных. Мы читаем его на родном языке, и нам больше открывается", - сказал Алексей Достоевский. По его словам, возможность читать Достоевского в оригинале на русском языке позволяет глубже ощутить духовный и смысловой пласт его произведений.

11 ноября отмечается 204 года со дня рождения Федора Достоевского.