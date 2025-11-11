Опыт Псковской области по работе с переселенцами распространят на все регионы РФ

Решение приняли по итогам Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" в Великом Новгороде

ПСКОВ, 11 ноября. /ТАСС/. Уникальный опыт Псковской области по работе с соотечественниками, переезжающими в Россию, получил высокую оценку на федеральном уровне и будет тиражирован в других регионах страны. Соответствующее решение было принято по итогам Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" в Великом Новгороде, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

"Наш опыт работы с гражданами, переезжающими в Россию, отмечен Агентством стратегических инициатив, получил высокую оценку сенаторов, а заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева предложила учесть наш пример во всех регионах страны", - отметил Ведерников.

Псковская область стала пилотным регионом, где в июле 2024 года впервые в России был учрежден институт уполномоченного по работе с соотечественниками. За это время был сформирован уникальный комплекс мер поддержки переселенцев. В резолюцию форума вошли рекомендации о создании на базе региона специального Ресурсного центра для подготовки профильных специалистов.

Частью этой работы является реализация регионального стандарта социальной, культурной и экономической адаптации импатриантов - иностранцев, разделяющих российские ценности. "Предварительные итоги этой работы планируется обсудить на первой Всероссийской конференции "Время жить в России", которая пройдет в Пскове с 27 по 29 ноября", - добавил Ведерников.